Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2330,51BIST SINAİ2.4880,57BIST GIDA, İÇECEK1.9170,31BIST TEKSTIL, DERİ9970,60BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.233
|0,51
|BIST SINAİ
|2.488
|0,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.917
|0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|997
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.520
|1,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.067
|1,23
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.712
|1,69
|BIST METAL ANA
|4.738
|0,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.608
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|1.416
|1,10
|BIST HİZMETLER
|1.149
|0,01
|BIST ELEKTRİK
|87
|0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.864
|0,54
|BIST TURİZM
|303
|0,06
|BIST TİCARET
|3.102
|-0,51
|BIST İLETİŞİM
|381
|0,15
|BIST SPOR
|1.028
|-1,98
|BIST İNŞAAT
|1.893
|0,55
|BIST MALİ
|1.370
|0,50
|BIST BANKA
|1.248
|0,52
|BIST SİGORTA
|5.242
|2,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|954
|1,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.202
|0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|620
|1,25
|BIST ARACI KURUMLAR
|5.010
|0,64
|BIST TEKNOLOJİ
|1.946
|1,01
|BIST BİLİŞİM
|958
|0,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|987
|-0,79
|BIST LİKİT BANKA
|1.078
|0,46
|BIST BANKA DIŞI LİKİT10
|1.610
|0,38
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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