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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2330,51BIST SINAİ2.4880,57BIST GIDA, İÇECEK1.9170,31BIST TEKSTIL, DERİ9970,60BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör EndeksleriSon DeğeriGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ4.2330,51
BIST SINAİ2.4880,57
BIST GIDA, İÇECEK1.9170,31
BIST TEKSTIL, DERİ9970,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.5201,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.0671,23
BIST TAŞ, TOPRAK1.7121,69
BIST METAL ANA4.7380,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.608-0,11
BIST MADENCİLİK1.4161,10
BIST HİZMETLER1.1490,01
BIST ELEKTRİK870,23
BIST ULAŞTIRMA1.8640,54
BIST TURİZM3030,06
BIST TİCARET3.102-0,51
BIST İLETİŞİM3810,15
BIST SPOR1.028-1,98
BIST İNŞAAT1.8930,55
BIST MALİ1.3700,50
BIST BANKA1.2480,52
BIST SİGORTA5.2422,15
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9541,39
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.2020,08
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6201,25
BIST ARACI KURUMLAR5.0100,64
BIST TEKNOLOJİ1.9461,01
BIST BİLİŞİM9580,46
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.987-0,79
BIST LİKİT BANKA1.0780,46
BIST BANKA DIŞI LİKİT101.6100,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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