Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|94,35
|85,80
|9,97
|Halk GMYO
|2,80
|2,62
|6,87
|Albaraka Türk
|1,87
|1,81
|3,31
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,53
|14,08
|3,20
|Akçansa
|15,51
|15,04
|3,13
|Biotrend Çevre ve Enerji
|27,34
|26,52
|3,09
|Kartonsan
|48,00
|46,64
|2,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|58,80
|57,15
|2,89
|Doğan Holding
|2,63
|2,56
|2,73
|Koç Holding
|21,82
|21,24
|2,73
|Migros Ticaret
|34,32
|33,50
|2,45
|Enerjisa Enerji
|11,39
|11,12
|2,43
|Gözde Girişim
|5,87
|5,74
|2,26
|Türk İlaç Serum
|10,38
|10,16
|2,17
|İndeks Bilgisayar
|6,62
|6,48
|2,16
|Netaş Telekomünikasyon
|17,06
|16,71
|2,09
|Çemtaş
|13,95
|13,68
|1,97
|Zorlu Enerji
|1,57
|1,54
|1,95
|Kardemir (D)
|7,39
|7,25
|1,93
|SASA Polyester
|28,12
|27,60
|1,88
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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