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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Erbosan94,3585,809,97
Halk GMYO2,802,626,87
Albaraka Türk1,871,813,31
İş Yatırım Menkul Değerler14,5314,083,20
Akçansa15,5115,043,13
Biotrend Çevre ve Enerji27,3426,523,09
Kartonsan48,0046,642,92
Tofaş Oto Fabrikası58,8057,152,89
Doğan Holding2,632,562,73
Koç Holding21,8221,242,73
Migros Ticaret34,3233,502,45
Enerjisa Enerji11,3911,122,43
Gözde Girişim5,875,742,26
Türk İlaç Serum10,3810,162,17
İndeks Bilgisayar6,626,482,16
Netaş Telekomünikasyon17,0616,712,09
Çemtaş13,9513,681,97
Zorlu Enerji1,571,541,95
Kardemir (D)7,397,251,93
SASA Polyester28,1227,601,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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