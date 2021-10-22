Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|169,00
|172,00
|-1,74
|Brisa
|23,38
|23,64
|-1,10
|Gübre Fabrikaları
|58,35
|58,90
|-0,93
|Sarkuysan
|14,44
|14,57
|-0,89
|Ülker Bisküvi
|19,66
|19,80
|-0,71
|Ford Otosan
|187,40
|188,60
|-0,64
|Arçelik
|33,36
|33,56
|-0,60
|Vestel
|24,40
|24,50
|-0,41
|Şok Marketler Ticaret
|11,14
|11,18
|-0,36
|Aksa Enerji
|7,07
|7,09
|-0,28
|Turkcell
|15,83
|15,87
|-0,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|25,62
|25,68
|-0,23
|Coca Cola İçecek
|79,95
|80,00
|-0,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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