Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Traktör169,00172,00-1,74
Brisa23,3823,64-1,10
Gübre Fabrikaları58,3558,90-0,93
Sarkuysan14,4414,57-0,89
Ülker Bisküvi19,6619,80-0,71
Ford Otosan187,40188,60-0,64
Arçelik33,3633,56-0,60
Vestel24,4024,50-0,41
Şok Marketler Ticaret11,1411,18-0,36
Aksa Enerji7,077,09-0,28
Turkcell15,8315,87-0,25
Kordsa Teknik Tekstil25,6225,68-0,23
Coca Cola İçecek79,9580,00-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Yer altı doğal gaz depolarımızın 4'te 3'ünü doldurduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda da tamamını...

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan...

 Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title