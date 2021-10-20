Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|58,30
|54,00
|7,96
|Kervan Gıda
|11,83
|11,36
|4,14
|Kartonsan
|47,12
|45,80
|2,88
|Enerjisa Enerji
|11,33
|11,13
|1,80
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|8,35
|1,80
|QUA Granite Hayal Yapı
|11,01
|10,82
|1,76
|Sarkuysan
|14,04
|13,80
|1,74
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|1,91
|1,57
|Coca Cola İçecek
|79,65
|78,65
|1,27
|Türk Traktör
|165,00
|163,00
|1,23
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|4,08
|1,23
|Verusa Holding
|43,98
|43,50
|1,10
|Global Yatırım Holding
|1,89
|1,87
|1,07
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,06
|43,60
|1,06
|Logo Yazılım
|41,82
|41,44
|0,92
|Sabancı Holding
|10,19
|10,10
|0,89
|Koza Madencilik
|16,02
|15,88
|0,88
|Eczacıbaşı İlaç
|5,82
|5,77
|0,87
|Alarko Holding
|8,91
|8,84
|0,79
|İş Bankası (C)
|5,27
|5,23
|0,76
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
500