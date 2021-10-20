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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrikaları58,3054,007,96
Kervan Gıda11,8311,364,14
Kartonsan47,1245,802,88
Enerjisa Enerji11,3311,131,80
Selçuk Ecza Deposu8,508,351,80
QUA Granite Hayal Yapı11,0110,821,76
Sarkuysan14,0413,801,74
Emlak Konut GMYO1,941,911,57
Coca Cola İçecek79,6578,651,27
Türk Traktör165,00163,001,23
Kerevitaş Gıda4,134,081,23
Verusa Holding43,9843,501,10
Global Yatırım Holding1,891,871,07
ARD Bilişim Teknolojileri44,0643,601,06
Logo Yazılım41,8241,440,92
Sabancı Holding10,1910,100,89
Koza Madencilik16,0215,880,88
Eczacıbaşı İlaç5,825,770,87
Alarko Holding8,918,840,79
İş Bankası (C)5,275,230,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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