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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Sarkuysan14,0913,454,76
Ford Otosan173,50166,404,27
Biotrend Çevre ve Enerji29,3628,403,38
Aksa20,6620,043,09
Yapı ve Kredi Bankası2,422,352,98
Tekfen Holding14,4514,042,92
Anadolu Grubu Holding23,7623,162,59
Aygaz17,9417,502,51
Coca Cola İçecek79,8577,952,44
Migros Ticaret32,2431,482,41
Garanti Bankası9,018,802,39
Deva Holding24,1423,582,37
Mavi Giyim71,8070,302,13
Şok Marketler Ticaret10,8610,642,07
İskenderun Demir Çelik12,6312,382,02
Akbank5,185,081,97
Bera Holding9,939,751,85
Türkiye Sigorta5,044,951,82
Tümosan Motor ve Traktör15,3615,091,79
Koza Madencilik15,7815,521,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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