Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sarkuysan
|14,09
|13,45
|4,76
|Ford Otosan
|173,50
|166,40
|4,27
|Biotrend Çevre ve Enerji
|29,36
|28,40
|3,38
|Aksa
|20,66
|20,04
|3,09
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,42
|2,35
|2,98
|Tekfen Holding
|14,45
|14,04
|2,92
|Anadolu Grubu Holding
|23,76
|23,16
|2,59
|Aygaz
|17,94
|17,50
|2,51
|Coca Cola İçecek
|79,85
|77,95
|2,44
|Migros Ticaret
|32,24
|31,48
|2,41
|Garanti Bankası
|9,01
|8,80
|2,39
|Deva Holding
|24,14
|23,58
|2,37
|Mavi Giyim
|71,80
|70,30
|2,13
|Şok Marketler Ticaret
|10,86
|10,64
|2,07
|İskenderun Demir Çelik
|12,63
|12,38
|2,02
|Akbank
|5,18
|5,08
|1,97
|Bera Holding
|9,93
|9,75
|1,85
|Türkiye Sigorta
|5,04
|4,95
|1,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,36
|15,09
|1,79
|Koza Madencilik
|15,78
|15,52
|1,68
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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