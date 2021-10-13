Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan174,90161,508,30Tofaş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|174,90
|161,50
|8,30
|Tofaş Oto Fabrikası
|55,60
|52,90
|5,10
|TürkTraktör
|165,20
|157,60
|4,82
|Erbosan
|92,95
|89,45
|3,91
|Albaraka Türk
|1,85
|1,79
|3,35
|Ege Endüstri
|1.181,20
|1.144,00
|3,25
|Mavi Giyim
|70,90
|68,70
|3,20
|Otokar
|344,10
|334,00
|3,02
|Karsan Otomotiv
|3,67
|3,57
|2,80
|Zorlu Enerji
|1,55
|1,51
|2,65
|Türk Hava Yolları
|14,37
|14,00
|2,64
|İndeks Bilgisayar
|6,61
|6,45
|2,48
|Bera Holding
|10,20
|9,96
|2,41
|Aydem Enerji
|6,86
|6,70
|2,39
|Arçelik
|32,90
|32,14
|2,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,62
|24,08
|2,24
|Alarko Holding
|8,55
|8,37
|2,15
|Sarkuysan
|12,45
|12,19
|2,13
|Türk Telekom
|7,45
|7,30
|2,05
|Şekerbank
|1,01
|0,99
|2,02
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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