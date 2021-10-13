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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan174,90161,508,30Tofaş...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan174,90161,508,30
Tofaş Oto Fabrikası55,6052,905,10
TürkTraktör165,20157,604,82
Erbosan92,9589,453,91
Albaraka Türk1,851,793,35
Ege Endüstri1.181,201.144,003,25
Mavi Giyim70,9068,703,20
Otokar344,10334,003,02
Karsan Otomotiv3,673,572,80
Zorlu Enerji1,551,512,65
Türk Hava Yolları14,3714,002,64
İndeks Bilgisayar6,616,452,48
Bera Holding10,209,962,41
Aydem Enerji6,866,702,39
Arçelik32,9032,142,36
Kordsa Teknik Tekstil24,6224,082,24
Alarko Holding8,558,372,15
Sarkuysan12,4512,192,13
Türk Telekom7,457,302,05
Şekerbank1,010,992,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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