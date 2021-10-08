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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre ve Enerji24,2824,82-2,18ARD...

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji24,2824,82-2,18
ARD Bilişim Teknolojileri43,2044,00-1,82
Erbosan85,3586,90-1,78
QUA Granite Hayal Yapı11,6911,90-1,76
Global Yat. Holding1,891,92-1,56
Gübre Fabrik.49,1649,76-1,21
Aygaz16,2316,42-1,16
Aksa20,2620,48-1,07
Doğuş Otomotiv31,5431,88-1,07
Türk Traktör156,50158,00-0,95
Migros Ticaret31,4831,78-0,94
İş Y. Men. Değ.13,3113,40-0,67
Kordsa Teknik Tekstil24,2624,42-0,66
Logo Yazılım39,4639,72-0,65
Hektaş8,398,44-0,59
Turkcell15,1015,18-0,53
Tüpraş122,50123,10-0,49
Verusa Holding45,0245,22-0,44
İzmir Demir Çelik2,292,30-0,43
Netaş Telekom.16,3816,45-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi Haberleri
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