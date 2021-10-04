Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 15,24 14,10 8,09 Netaş Telekom. 17,26 16,29 5,95 Bera Holding 10,88 10,45 4,11 Aygaz 15,96 15,38 3,77 Kartonsan 47,98 46,30 3,63 Tümosan Motor ve Traktör 16,20 15,75 2,86 Parsan 27,02 26,40 2,35 Gübre Fabrik. 50,20 49,08 2,28 Alarko GMYO 21,68 21,22 2,17 Çimsa 28,66 28,06 2,14 Hektaş 8,71 8,53 2,11 Türk Telekom 7,54 7,39 2,03 Aydem Enerji 7,06 6,92 2,02 Anadolu Efes 21,66 21,24 1,98 İş GMYO 2,16 2,12 1,89 Koza Madencilik 14,81 14,55 1,79 Torunlar GMYO 3,48 3,42 1,75 Emlak Konut GMYO 1,80 1,77 1,69 Tüpraş 115,40 113,50 1,67 Aselsan 15,31 15,06 1,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler