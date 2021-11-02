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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji22,2424,70-9,96
Çimsa29,2430,70-4,76
Koza Madencilik16,0616,62-3,37
Eczacıbaşı İlaç5,936,07-2,31
Koza Altın104,30106,60-2,16
Tofaş Oto Fabrikası57,0558,20-1,98
Hektaş9,089,23-1,63
İş Finansal Kiralama3,133,18-1,57
Enerjisa Enerji11,6511,82-1,44
Çemtaş14,8615,06-1,33
Alarko Holding9,729,85-1,32
Brisa22,9223,20-1,21
Doğuş Otomotiv34,9035,30-1,13
Türk İlaç Serum9,9610,07-1,09
İş Yatırım Menkul Değerler15,8515,99-0,88
Migros Ticaret34,6034,90-0,86
Türk Traktör163,00164,40-0,85
Bera Holding9,469,54-0,84
Anadolu Efes23,0423,22-0,78
Akçansa15,4115,53-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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