Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|22,24
|24,70
|-9,96
|Çimsa
|29,24
|30,70
|-4,76
|Koza Madencilik
|16,06
|16,62
|-3,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,93
|6,07
|-2,31
|Koza Altın
|104,30
|106,60
|-2,16
|Tofaş Oto Fabrikası
|57,05
|58,20
|-1,98
|Hektaş
|9,08
|9,23
|-1,63
|İş Finansal Kiralama
|3,13
|3,18
|-1,57
|Enerjisa Enerji
|11,65
|11,82
|-1,44
|Çemtaş
|14,86
|15,06
|-1,33
|Alarko Holding
|9,72
|9,85
|-1,32
|Brisa
|22,92
|23,20
|-1,21
|Doğuş Otomotiv
|34,90
|35,30
|-1,13
|Türk İlaç Serum
|9,96
|10,07
|-1,09
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,85
|15,99
|-0,88
|Migros Ticaret
|34,60
|34,90
|-0,86
|Türk Traktör
|163,00
|164,40
|-0,85
|Bera Holding
|9,46
|9,54
|-0,84
|Anadolu Efes
|23,04
|23,22
|-0,78
|Akçansa
|15,41
|15,53
|-0,77
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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