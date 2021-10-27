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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ziraat GMYO1,821,669,64
Aksa23,6022,504,89
Erbosan119,40114,004,74
Çemtaş14,7814,154,45
Selçuk Ecza Deposu9,048,763,20
Torunlar GMYO3,873,762,93
Hektaş9,018,772,74
Akbank5,735,582,69
Tekfen Holding15,4515,092,39
Garanti Bankası9,469,242,38
Oyak Çimento6,926,772,22
Mavi Giyim71,8070,252,21
Sarkuysan16,2215,882,14
İş Yatırım Menkul Değerler15,4915,201,91
Ülker Bisküvi20,0419,711,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,286,181,62
Ege Endüstri1.256,801.237,001,60
Esenboğa Elektrik29,2428,781,60
Global Yatırım Holding1,941,911,57
İş Bankası (C)5,555,471,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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