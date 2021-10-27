Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ziraat GMYO
|1,82
|1,66
|9,64
|Aksa
|23,60
|22,50
|4,89
|Erbosan
|119,40
|114,00
|4,74
|Çemtaş
|14,78
|14,15
|4,45
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|8,76
|3,20
|Torunlar GMYO
|3,87
|3,76
|2,93
|Hektaş
|9,01
|8,77
|2,74
|Akbank
|5,73
|5,58
|2,69
|Tekfen Holding
|15,45
|15,09
|2,39
|Garanti Bankası
|9,46
|9,24
|2,38
|Oyak Çimento
|6,92
|6,77
|2,22
|Mavi Giyim
|71,80
|70,25
|2,21
|Sarkuysan
|16,22
|15,88
|2,14
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,49
|15,20
|1,91
|Ülker Bisküvi
|20,04
|19,71
|1,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,28
|6,18
|1,62
|Ege Endüstri
|1.256,80
|1.237,00
|1,60
|Esenboğa Elektrik
|29,24
|28,78
|1,60
|Global Yatırım Holding
|1,94
|1,91
|1,57
|İş Bankası (C)
|5,55
|5,47
|1,46
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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