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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk İlaç Serum10,2610,56-2,84
Mavi Giyim70,2071,45-1,75
Vakıflar Bankası3,373,43-1,75
Türkiy Sınai Kalkınma Bankası1,251,27-1,57
İndeks Bilgisayar6,476,56-1,37
Garanti Bankası9,009,12-1,32
Sarkuysan14,6214,81-1,28
Halkbank4,364,41-1,13
Bim Mağazalar61,6062,30-1,12
Alkim Kimya17,1817,37-1,09
Turkcell15,7715,92-0,94
Sabancı Holding10,4710,56-0,85
Arçelik33,3033,58-0,83
Esenboğa Elektrik27,5427,74-0,72
İş Finansal Kiralama3,043,06-0,65
Ziraat GMYO1,621,63-0,61
Aygaz18,5918,70-0,59
Çemtaş13,9214,00-0,57
Ülker Bisküvi19,5819,69-0,56
Albaraka Türk1,791,80-0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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