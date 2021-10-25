Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk İlaç Serum 10,26 10,56 -2,84 Mavi Giyim 70,20 71,45 -1,75 Vakıflar Bankası 3,37 3,43 -1,75 Türkiy Sınai Kalkınma Bankası 1,25 1,27 -1,57 İndeks Bilgisayar 6,47 6,56 -1,37 Garanti Bankası 9,00 9,12 -1,32 Sarkuysan 14,62 14,81 -1,28 Halkbank 4,36 4,41 -1,13 Bim Mağazalar 61,60 62,30 -1,12 Alkim Kimya 17,18 17,37 -1,09 Turkcell 15,77 15,92 -0,94 Sabancı Holding 10,47 10,56 -0,85 Arçelik 33,30 33,58 -0,83 Esenboğa Elektrik 27,54 27,74 -0,72 İş Finansal Kiralama 3,04 3,06 -0,65 Ziraat GMYO 1,62 1,63 -0,61 Aygaz 18,59 18,70 -0,59 Çemtaş 13,92 14,00 -0,57 Ülker Bisküvi 19,58 19,69 -0,56 Albaraka Türk 1,79 1,80 -0,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler