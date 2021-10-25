Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Türk İlaç...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk İlaç Serum
|10,26
|10,56
|-2,84
|Mavi Giyim
|70,20
|71,45
|-1,75
|Vakıflar Bankası
|3,37
|3,43
|-1,75
|Türkiy Sınai Kalkınma Bankası
|1,25
|1,27
|-1,57
|İndeks Bilgisayar
|6,47
|6,56
|-1,37
|Garanti Bankası
|9,00
|9,12
|-1,32
|Sarkuysan
|14,62
|14,81
|-1,28
|Halkbank
|4,36
|4,41
|-1,13
|Bim Mağazalar
|61,60
|62,30
|-1,12
|Alkim Kimya
|17,18
|17,37
|-1,09
|Turkcell
|15,77
|15,92
|-0,94
|Sabancı Holding
|10,47
|10,56
|-0,85
|Arçelik
|33,30
|33,58
|-0,83
|Esenboğa Elektrik
|27,54
|27,74
|-0,72
|İş Finansal Kiralama
|3,04
|3,06
|-0,65
|Ziraat GMYO
|1,62
|1,63
|-0,61
|Aygaz
|18,59
|18,70
|-0,59
|Çemtaş
|13,92
|14,00
|-0,57
|Ülker Bisküvi
|19,58
|19,69
|-0,56
|Albaraka Türk
|1,79
|1,80
|-0,56
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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