Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 25,84 27,00 -4,30 Vestel Beyaz Eşya 46,52 47,88 -2,84 Çemtaş 13,61 13,96 -2,51 Kartonsan 46,38 47,54 -2,44 Odaş Elektrik 1,40 1,43 -2,10 Erbosan 84,00 85,75 -2,04 QUA Granite Hayal Yapı 10,67 10,89 -2,02 Deva Holding 23,40 23,86 -1,93 Mavi Giyim 70,05 71,40 -1,89 Kervan Gıda 11,51 11,71 -1,71 Vestel 23,62 24,00 -1,58 Kardemir (D) 7,05 7,16 -1,54 ARD Bilişim Teknolojileri 42,72 43,36 -1,48 Türk İlaç Serum 10,41 10,56 -1,42 Verusa Holding 43,16 43,78 -1,42 Tofaş Oto Fabrikası 55,60 56,35 -1,33 Logo Yazılım 41,26 41,78 -1,24 İndeks Bilgisayar 6,45 6,53 -1,23 Esenboğa Elektrik 27,42 27,76 -1,22 Ülker Bisküvi 19,36 19,60 -1,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 533 bin liraya yükseldi Haberler.com Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler