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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji25,8427,00-4,30
Vestel Beyaz Eşya46,5247,88-2,84
Çemtaş13,6113,96-2,51
Kartonsan46,3847,54-2,44
Odaş Elektrik1,401,43-2,10
Erbosan84,0085,75-2,04
QUA Granite Hayal Yapı10,6710,89-2,02
Deva Holding23,4023,86-1,93
Mavi Giyim70,0571,40-1,89
Kervan Gıda11,5111,71-1,71
Vestel23,6224,00-1,58
Kardemir (D)7,057,16-1,54
ARD Bilişim Teknolojileri42,7243,36-1,48
Türk İlaç Serum10,4110,56-1,42
Verusa Holding43,1643,78-1,42
Tofaş Oto Fabrikası55,6056,35-1,33
Logo Yazılım41,2641,78-1,24
İndeks Bilgisayar6,456,53-1,23
Esenboğa Elektrik27,4227,76-1,22
Ülker Bisküvi19,3619,60-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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