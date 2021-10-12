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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

AA / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemtaş13,3612,834,13Biotrend...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemtaş13,3612,834,13
Biotrend Çevre ve Enerji26,2425,403,31
Deva Holding23,8023,083,12
Parsan29,1028,262,97
Çan2 Termik14,6214,202,96
Torunlar GMYO3,683,592,51
Ege Endüstri1.167,301.139,002,48
Koza Altın101,2099,002,22
QUA Granite Hayal Yapı11,2611,022,18
Logo Yazılım40,1039,282,09
Sasa Polyester28,3627,802,01
Alarko Holding8,458,291,93
Alarko GMYO22,5022,101,81
Kerevitaş Gıda4,214,141,69
Brisa21,9821,641,57
Kartonsan46,0245,381,41
Aksa Enerji6,596,501,38
Aksa20,5620,301,28
Enka İnşaat10,2810,151,28
Akçansa15,4115,221,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bekir Gürdamar - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
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