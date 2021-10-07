Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aselsan15,4414,834,11Ereğli...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aselsan
|15,44
|14,83
|4,11
|Ereğli Demir Çelik
|16,78
|16,15
|3,90
|Aksa
|20,34
|19,62
|3,67
|Çan2 Termik
|14,79
|14,40
|2,71
|Koza Altın
|95,75
|93,30
|2,63
|T. Halk Bankası
|4,31
|4,20
|2,62
|MLP Sağlık
|26,94
|26,26
|2,59
|Kardemir (D)
|6,26
|6,11
|2,45
|İş GMYO
|2,15
|2,10
|2,38
|Gübre Fabrik.
|50,05
|48,94
|2,27
|Türkiye Sigorta
|4,81
|4,71
|2,12
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,86
|43,00
|2,00
|Türk Hava Yolları
|13,97
|13,71
|1,90
|Bera Holding
|10,22
|10,03
|1,89
|Koza Madencilik
|14,75
|14,48
|1,86
|Parsan
|27,08
|26,60
|1,80
|İskenderun Demir Çelik
|11,33
|11,13
|1,80
|Deva Holding
|22,00
|21,62
|1,76
|Karsan Otomotiv
|3,56
|3,50
|1,71
|T.S.K.B.
|1,21
|1,19
|1,68
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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