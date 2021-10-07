Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Aselsan15,4414,834,11Ereğli...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Aselsan15,4414,834,11
Ereğli Demir Çelik16,7816,153,90
Aksa20,3419,623,67
Çan2 Termik14,7914,402,71
Koza Altın95,7593,302,63
T. Halk Bankası4,314,202,62
MLP Sağlık26,9426,262,59
Kardemir (D)6,266,112,45
İş GMYO2,152,102,38
Gübre Fabrik.50,0548,942,27
Türkiye Sigorta4,814,712,12
ARD Bilişim Teknolojileri43,8643,002,00
Türk Hava Yolları13,9713,711,90
Bera Holding10,2210,031,89
Koza Madencilik14,7514,481,86
Parsan27,0826,601,80
İskenderun Demir Çelik11,3311,131,80
Deva Holding22,0021,621,76
Karsan Otomotiv3,563,501,71
T.S.K.B.1,211,191,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi

Altının kilogramı 501 bin 200 liraya yükseldi

 Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 14:24:02. #1.17#