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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Petkim6,156,66-7,66Global Yat.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Petkim6,156,66-7,66
Global Yat. Holding1,922,00-4,00
Alarko Holding8,248,56-3,74
Kordsa Teknik Tekstil24,3825,22-3,33
Zorlu Enerji1,511,56-3,21
Alkim Kimya15,8216,34-3,18
Logo Yazılım39,0040,26-3,13
Gözde Girişim5,615,79-3,11
Pegasus74,8577,15-2,98
Otokar310,10319,50-2,94
Torunlar GMYO3,423,52-2,84
Brisa21,2221,84-2,84
Vestel Beyaz Eşya46,2047,52-2,78
Kervan Gıda11,6912,02-2,75
ARD Bilişim Teknolojileri42,8244,00-2,68
Türkiye Sigorta4,724,85-2,68
Koç Holding21,9622,56-2,66
Şok Marketler Ticaret11,0711,37-2,64
Esenboğa Elektrik28,9829,76-2,62
Deva Holding21,8222,38-2,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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