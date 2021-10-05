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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Biotrend Çevre ve Enerji24,7427,00-8,37
Türk Traktör160,00165,10-3,09
Akçansa14,8115,18-2,44
Sarkuysan12,5812,81-1,80
Vestel24,9225,36-1,74
Ford Otosan157,50160,00-1,56
Logo Yazılım40,6041,24-1,55
ARD Bilişim Teknolojileri43,8444,46-1,39
Hektaş8,588,69-1,27
Kervan Gıda12,0612,21-1,23
Ege Endüstri1.135,001.148,10-1,14
Brisa22,0822,32-1,08
İskenderun Demir Çelik11,2411,36-1,06
Vestel Beyaz Eşya47,7848,28-1,04
Kartonsan46,1246,60-1,03
Esenboğa Elektrik30,2030,50-0,98
Global Yatırım Holding2,022,04-0,98
Kardemir (D)6,336,39-0,94
İş GMYO2,132,15-0,93
Tümosan Motor ve Traktör15,6115,75-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
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