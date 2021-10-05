Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Biotrend Çevre ve Enerji 24,74 27,00 -8,37 Türk Traktör 160,00 165,10 -3,09 Akçansa 14,81 15,18 -2,44 Sarkuysan 12,58 12,81 -1,80 Vestel 24,92 25,36 -1,74 Ford Otosan 157,50 160,00 -1,56 Logo Yazılım 40,60 41,24 -1,55 ARD Bilişim Teknolojileri 43,84 44,46 -1,39 Hektaş 8,58 8,69 -1,27 Kervan Gıda 12,06 12,21 -1,23 Ege Endüstri 1.135,00 1.148,10 -1,14 Brisa 22,08 22,32 -1,08 İskenderun Demir Çelik 11,24 11,36 -1,06 Vestel Beyaz Eşya 47,78 48,28 -1,04 Kartonsan 46,12 46,60 -1,03 Esenboğa Elektrik 30,20 30,50 -0,98 Global Yatırım Holding 2,02 2,04 -0,98 Kardemir (D) 6,33 6,39 -0,94 İş GMYO 2,13 2,15 -0,93 Tümosan Motor ve Traktör 15,61 15,75 -0,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler