Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Biotrend Çevre...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,74
|27,00
|-8,37
|Türk Traktör
|160,00
|165,10
|-3,09
|Akçansa
|14,81
|15,18
|-2,44
|Sarkuysan
|12,58
|12,81
|-1,80
|Vestel
|24,92
|25,36
|-1,74
|Ford Otosan
|157,50
|160,00
|-1,56
|Logo Yazılım
|40,60
|41,24
|-1,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|43,84
|44,46
|-1,39
|Hektaş
|8,58
|8,69
|-1,27
|Kervan Gıda
|12,06
|12,21
|-1,23
|Ege Endüstri
|1.135,00
|1.148,10
|-1,14
|Brisa
|22,08
|22,32
|-1,08
|İskenderun Demir Çelik
|11,24
|11,36
|-1,06
|Vestel Beyaz Eşya
|47,78
|48,28
|-1,04
|Kartonsan
|46,12
|46,60
|-1,03
|Esenboğa Elektrik
|30,20
|30,50
|-0,98
|Global Yatırım Holding
|2,02
|2,04
|-0,98
|Kardemir (D)
|6,33
|6,39
|-0,94
|İş GMYO
|2,13
|2,15
|-0,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|15,61
|15,75
|-0,89
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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