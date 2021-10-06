Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen hisselerSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv31,5430,822,34Ereğli...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Yükselen hisseler
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|31,54
|30,82
|2,34
|Ereğli Demir Çelik
|16,50
|16,15
|2,17
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,66
|24,30
|1,48
|Çan2 Termik
|14,16
|14,01
|1,07
|Mavi Giyim
|67,40
|66,75
|0,97
|İskenderun Demir Çelik
|11,20
|11,13
|0,63
|MLP Sağlık
|26,38
|26,30
|0,30
|Türk İlaç Serum
|11,93
|11,90
|0,25
|Aygaz
|16,40
|16,38
|0,12
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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