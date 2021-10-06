Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Yükselen hisselerSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş Otomotiv31,5430,822,34Ereğli...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Yükselen hisselerSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Doğuş Otomotiv31,5430,822,34
Ereğli Demir Çelik16,5016,152,17
Biotrend Çevre ve Enerji24,6624,301,48
Çan2 Termik14,1614,011,07
Mavi Giyim67,4066,750,97
İskenderun Demir Çelik11,2011,130,63
MLP Sağlık26,3826,300,30
Türk İlaç Serum11,9311,900,25
Aygaz16,4016,380,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

 Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi

Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mithat Sancar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Kim Min-jae Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 14:38:33. #1.17#