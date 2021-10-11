Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 2,06 2,20 -6,36 QUA Granite Hayal Yapı 11,07 11,34 -2,38 Doğuş Otomotiv 31,18 31,60 -1,33 Şekerbank 0,99 1,00 -1,00 Coca Cola İçecek 83,15 83,95 -0,95 Tofaş Oto. Fab. 51,25 51,70 -0,87 Çan2 Termik 14,37 14,44 -0,48 Kerevitaş Gıda 4,13 4,15 -0,48 Alarko Holding 8,28 8,32 -0,48 Halk GMYO 2,32 2,33 -0,43 Biotrend Çevre ve Enerji 24,78 24,88 -0,40 Vestel 24,76 24,82 -0,24 İş Y. Men. Değ. 13,45 13,48 -0,22 Akçansa 15,23 15,25 -0,13 Arçelik 31,94 31,98 -0,13 Verusa Holding 44,80 44,84 -0,09 Türk İlaç Serum 11,68 11,69 -0,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021 AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler