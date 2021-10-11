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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İş GMYO2,062,20-6,36QUA Granite...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş GMYO2,062,20-6,36
QUA Granite Hayal Yapı11,0711,34-2,38
Doğuş Otomotiv31,1831,60-1,33
Şekerbank0,991,00-1,00
Coca Cola İçecek83,1583,95-0,95
Tofaş Oto. Fab.51,2551,70-0,87
Çan2 Termik14,3714,44-0,48
Kerevitaş Gıda4,134,15-0,48
Alarko Holding8,288,32-0,48
Halk GMYO2,322,33-0,43
Biotrend Çevre ve Enerji24,7824,88-0,40
Vestel24,7624,82-0,24
İş Y. Men. Değ.13,4513,48-0,22
Akçansa15,2315,25-0,13
Arçelik31,9431,98-0,13
Verusa Holding44,8044,84-0,09
Türk İlaç Serum11,6811,69-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Haberler Ekonomi
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