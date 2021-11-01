Türkiye'de dün günlük bazda 741 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 696 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 197 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 217 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 741 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 740 bin 696 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17 ile linyit santralleri ve yüzde 10,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 177 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 145 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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