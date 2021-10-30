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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 808 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 860 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 808 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 860 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 598 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 395 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 808 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 807 bin 860 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 40,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,8 ile linyit santralleri ve yüzde 10,4 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 494 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 660 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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