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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 165 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 165 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 514 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 46 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 1 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 165 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,4 ile linyit santralleri ve yüzde 11,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 539 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 164 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri
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