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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 754 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 712 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 754 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 753 bin 712 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 775 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 743 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 754 bin 693 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 753 bin 712 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile linyit santralleri ve yüzde 13,2 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Öte yandan dün 14 bin 375 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 696 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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