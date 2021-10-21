Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 264 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 84 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 877 bin 264 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 84 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 308 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 903 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 877 bin 264 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 84 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12 ile linyit santralleri ve yüzde 10,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 432 megavatsaat elektrik ithalatı, 11 bin 496 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya ziyaretinde 7 anlaşmaya birden imza atıldı

 E-devlet'te yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek

E-devlet'te yeni hizmet! Elektronik imza başvuruları artık sistem üzerinden yapılabilecek

 Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor

Üretici ve işçileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: Haller ıspanak almıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title