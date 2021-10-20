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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 502 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 878 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 502 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 468 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 525 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 878 bin 508 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 877 bin 502 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,4 ile linyit santralleri ve yüzde 11,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 720 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 671 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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