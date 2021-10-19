Türkiye'de dün günlük bazda 852 bin 769 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 930 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 116 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 769 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 851 bin 343 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 45,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,2 ile linyit santralleri ve yüzde 11,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 592 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 834 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.