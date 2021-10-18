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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 751 bin 192 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 751 bin 192 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 932 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 41 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 629 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 751 bin 192 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 749 bin 932 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 46,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,9 ile linyit santralleri ve yüzde 8,1 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 112 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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