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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 382 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 889 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 382 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 889 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 924 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 321 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 382 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 889 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 10,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 323 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 761 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri
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