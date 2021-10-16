Türkiye'de dün günlük bazda 869 bin 743 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 515 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 947 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 738 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 869 bin 743 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 515 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 44,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,5 ile linyit santralleri ve yüzde 9,75 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 467 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 625 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.