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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 479 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 870 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 479 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 484 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 333 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 870 bin 314 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 868 bin 479 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 45,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,3 ile linyit santralleri ve yüzde 10,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 58 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 816 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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