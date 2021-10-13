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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 571 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 571 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 23 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 497 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 537 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 571 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 44,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,4 ile linyit santralleri ve yüzde 9,7 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 567 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 426 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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