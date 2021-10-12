Türkiye'de dün günlük bazda 850 bin 649 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 422 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 652 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 208 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 850 bin 649 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 422 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 44,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,2 ile linyit santralleri ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 543 megavatsaat elektrik ithalatı, 13 bin 549 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.