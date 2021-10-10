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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 464 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 335 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 828 bin 464 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 335 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 730 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 244 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 828 bin 464 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 828 bin 335 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 44,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 9,3 ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 18 bin 336 megavatsaat elektrik ithalatı, 18 bin 99 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri
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