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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 345 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 865 bin 347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 345 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 591 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 750 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 865 bin 347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 862 bin 345 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 43,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 12,9 ile linyit santralleri ve yüzde 9,5 ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 736 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 658 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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