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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 295 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 872 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 295 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 357 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 734 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 872 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 864 bin 295 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14 ile linyit santralleri ve yüzde 9,8 ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 303 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 290 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri
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