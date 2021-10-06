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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 323 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 881 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 323 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 788 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 897 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 881 bin 256 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 323 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,4 payla rüzgar santralleri ve yüzde 13,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 89 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 882 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri
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