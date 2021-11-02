Güneydoğu'dan 10 ayda 9,5 milyar doları aşkın ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgenin ocak-ekim dönemi ihracatının 9 milyar 513 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatının ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 artarak 1 milyar 77 milyon 39 bin dolara çıktığını ve bu tutarın tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracat tutarı olduğunu belirtti.

Bölgenin lokomotif şehri Gaziantep'ten yılın 10 ayında 8 milyar 230 milyon dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Kileci, şunları kaydetti:

"Bölgemiz ocak-ekim ihracatını yüzde 28,7 artırarak 9 milyar 513 milyon dolar ihracata imza attı. Güneydoğu ihracatında en büyük paya sahip ülkeler arasında Orta Doğu ülkeleri yüzde 37,8 payla ilk sırada. Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 18,4 payla ikinci ve Amerika kıtası yüzde 14,5 payla üçüncü sırada bulunuyor. Söz konusu dönemde 197 ülkeye ihracat yapıldı. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, İran, Almanya, İsrail, Mısır ve Libya, bölgemiz ihracatında ilk sıralarda bulunmaktadır. Bölgeden en çok ihraç edilen ürünler de makine halıları, iplikler, kumaşlar, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleridir."

Haberi Kaydet