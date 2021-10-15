Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye'de üretildi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye'de üretildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye'de üretildi

Suda renk değiştiren ürünlerden sonra dünyada ilk kez gün ışığında renk değiştiren terlik üretildi.

Suda renk değiştiren ürünlerden sonra dünyada ilk kez gün ışığında renk değiştiren terlik üretildi. Mart ayında ise terliklerin seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Yaklaşık 210 yıldır deri sektöründe hizmet veren ve 1978 yılından itibaren terlik, ayakkabı sektöründe ürettiği ürünleri hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir tarafına gönderen Akınal firması, uzun süredir yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında gün ışığına çıktığında renk değiştiren terlik üretti. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez üretilen terliklerle yetişkinler ve çocuklar için terlik giymeyi daha eğlenceli hale getirirken aynı zamanda 2 renkli olmasından dolayı fiyat avantajı sunmayı hedefliyor. İlk etapta 4 renkte sınırlı sayıda EVA maddeden üretilen terlikler, Avrupa standartlarında yapılan sağlık testlerinden de başarı ile geçti.

Terliklerin Mart ayından itibaren seri üretiminin yapılması planlanıyor.

"Kanserojen madde bulunmuyor"

Akınal Ayakkabıcılık Firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Mete Akınal, terliklerin sağlık açısından da test edildiğini belirterek, "Güneş ışığında renk değiştiren terlikleri dünyada ve Türkiye'de ilk kez biz üretmeyi başardık. Suda renk değiştiren tekstil gibi ürünlerin ardından yoğunlaştırdığımız Ar-Ge çalışmaları sonucu ile bu terlikleri üretebildik. Satın alınan tek üründe iki renk avantajı sunan terlikler, fiyat olarak da avantaj sağlıyor. Terliklerin çocuklar ve içlerindeki çocuğu kaybetmeyenler için ise eğlenceli olacağını düşünüyoruz. Terlikleri EVA malzemeden ürettik, dayanıklılık gibi çeşitli testlere tabi tuttuğumuz bu yeni ürünlere sağlık açısından da kimyasal testler yaptık. Kanserojen bir madde bulunmadı, hem çocuklar hem de yetişkinler rahatlıkla bu ürünü kullanabilir" dedi.

Sınırlı sayıda üretildi

Mete Akınal, terliklerin ilk etapta belli bir sayıda üretildiğini, Mart ayında ise seri üretime geçileceğini de kaydederek, "Güneş ışığında renk değiştiren ürünlerimizin üretimini belli bir limitte gerçekleştirdik. Yeni sezonda ürünlerimizi tüm dünyada ve Türkiye'de pazarlamayı hedefliyoruz. Şuanda limitli olarak satışa sunulan bu ürünlerimizi tüm mağazalarımızda bulabilirsiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye'de üretildi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

Rusya lideri Putin'den dolar tepkisi: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

 Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'deki işinden çıkıyor

Honda'nın ardından dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'deki işinden çıkıyor

 Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak

Türkiye'nin en büyük seramik fabrikası Aydın'da açılıyor: 4 bin kişiyi istihdam sağlanacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika
Magazin Tarkan Demet Akalın
Spor Stefan Kuntz Fernando Alonso Burak Elmas Marcao
Tüm Haberler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Burak Yılmaz Şahap Kavcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güneş ışığında renk değiştiren terlik Türkiye'de üretildi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 13:15:41. #1.11#