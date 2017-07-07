Ekonomi Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar Açıklandı…

Türkiye'de geçtiğimiz ay ekonominin gündeminin öne çıkan başlıkları belli olurken, Ramazan Bayramı ve yaz tatiliyle birlikte büyük canlanma görülen turizm sektöründe turist sayısında yaşanan artış haberlerinin ekonomi sayfalarına damga vurduğu belirlendi.

BORSA 100 BİN BARAJINI GEÇTİ…

Geçtiğimiz ay ekonomi gündeminde ikinci sırayı bankacılık ve finans sektörü alırken, borsada 100 bin barajının aşılmasının yanı sıra dolar ve altın fiyatlarında yaşanan değişimler başta olmak sektör ilgili yazılı basına geçen ay 15 bin 491 haber yansırken, Merkez Bankası ile ilgili gelişmelerde yazılı basında 2 bin 294 haberle gündeme geldi.

İHRACATTA ARTIŞ…

Haziranda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 12 milyar 70 milyon dolar olurken, en fazla ihracat yaptığımız 20 ülke arasında, en yüksek artışın yüzde 89 ile Rusya'ya olduğu belirlendi. Katar'a ihracatımızın ise yüzde 49,2 artış kaydettiği ortaya çıktı. İhracat ile ilgili geçen ay yazılı basına 12 bin 695 haber yansırken, ithalat ile ilgili de 2 bin 95 haber çıktığı görüldü.

İNŞAATTA GÜNDEM YENİ YÖNETMELİK…

Değişen Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile ilgili tartışmalarla gündemde olan inşaat sektörü ile ilgili geçen ay yazılı basında 8 bin 106 haber çıktığı tespit edildi. Yerli marka otomobil üretimine yönelik çalışmalar sürerken, yılın ilk yarısında ithal araç satış oranı gerileyen otomotiv sektörü ile ilgili ise geçen ay yazılı basına 7 bin 502 haber yansıdığı ortaya çıktı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ GÜNDEMDE…

Geçen ay tekstil ve ev tekstili sektörü hakkında 3 bin 230 haber çıkarken, enerji sektöründe ise yerli enerji kaynaklarının kullanılması haberlerinin öne çıktığı belirlendi. Ayrıca yenilenebilir enerji kaymaklarının artırılması haberlerinin de gündemde olduğu sektör ile ilgili yazılı basında 2 bin 647 haber yer aldığı tespit edildi. Geçtiğimiz ay ekonomide öne çıkan diğer başlıklar arasında kıdem tazminatı, zorunlu trafik sigortası ve bireysel emeklilik sistemi öne çıkarken, enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamlarının da gündemin üst sıralarında yer aldığı belirlendi.



kaynak: Medya Takip Ajansı