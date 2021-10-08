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Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Muş'ta günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor.

MUŞ (İHA) - Muş'ta günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, günde 7 bin ton pancar alımı yaptıklarını belirterek, alımların kesintisiz devam ettiğini söyledi. Çiftçilerin analizden 3 traktör, 1 kamyon geçişi talep ettiğini aktaran Kızılkaya, "Şu anda 2 traktör, 1 kamyon geçişi sağlıyoruz. 2-3 römorktan tek bir numune alınması talebi makul bir talep değildir. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye uğraşıyoruz. Pancar alım kampanyasının başlamasıyla çiftçiler yoğunluğunu ekseriyetle öğleden sonraya bırakıyor. Bu da yoğunluğun yaşanmasına neden oluyor. Tüm yoğunluğa rağmen alımlarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Alımın durması gibi bir durum yok. Yoğunluğun devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde randevulu sistem üzerinden alımlarımızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, pancar üretimi yapan çiftçiler, fabrikanın pancar alımını ağır yaptığını ileri sürdü. Pancar analizi ve silolarda traktörlerin uzun süre bekletildiğini iddia eden pancar çiftçileri, Muş-Bitlis kara yolunda oturma eylemi yaptı. Yüklü römorklarla yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapalı tutan çiftçiler, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle eyleme son verdi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, kalabalığı dağıtarak trafiği ulaşıma açtı. - MUŞ

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

Günde 7 bin ton pancar alımı yapılıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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