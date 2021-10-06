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Gümüşhane'de 16 milyon hibe tutarlı projeler için imza töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Gümüşhane'de 16 milyon hibe tutarlı projeler için imza töreni düzenlendi

Gümüşhane'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 16 milyon lira hibe tutarlı 43 proje için girişimcilerle imza töreni düzenlendi.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 16 milyon lira hibe tutarlı 43 proje için girişimcilerle imza töreni düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen programda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2021 yılı 14.etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı kapsamında ekonomik yatırımlar bünyesinde 14,1 milyon hibe tutarlı 15 proje, altyapı desteklemeleri bünyesinde 1,6 milyon tutarlı 28 olmak üzere toplam 15 milyon 650 bin 742 lira hibe tutarlı 43 proje için üreticiler ve kurum arasında imzalar atıldı.

Vali Kamuran Taşbilek törende yaptığı konuşmada 2005 yılında başlayan ve bu yıl 14.etabı düzenlenen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2005'ten 2020 yılına kadar Gümüşhane'de toplam 99 projeye Tarım ve Orman Bakanlığınca 19 milyon 230 bin TL hibe desteği verildiğini hatırlatarak, "Bu yıl siz değerli girişimcilerimizin yoğun çalışmaları, ekip arkadaşlarımızın gayretli çalışmaları ve Tarım ve Orman Bakanımızın ilimize gösterdiği teveccühle 2021 yılı 14.etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde toplam 43 projeye 15 milyon 650 bin 742 lira hibe desteği verildi. Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız, Bakanlığımızın bürokrat ve çalışanlarına, ilimizde emek veren Tarım teşkilatımıza, siz değerli girişimcilerimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Devletimizin verdiği 15,6 milyon karşılığında sizlerin de aynı tutardaki karşılığıyla çok büyük bir katma değer oluşturulacağına, Gümüşhane'nin tarımsal altyapısının çok ciddi manada destekleneceğine inancımız tamdır. Hayırlı olsun" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen'in projeyle ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sunumunun ardından bu yıl hibe desteği alacak 43 girişimci ile karşılıklı olarak imzalar atıldı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de 16 milyon hibe tutarlı projeler için imza töreni düzenlendi

Gümüşhane'de 16 milyon hibe tutarlı projeler için imza töreni düzenlendi

Gümüşhane'de 16 milyon hibe tutarlı projeler için imza töreni düzenlendi

Gümüşhane'de 16 milyon hibe tutarlı projeler için imza töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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