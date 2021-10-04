Gülle'den 'ihracatı geliştirme fonu' değerlendirmesi

TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihracatı geliştirme fonuyla ilgili "İhracatta yükselişi sürdürülebilir kılmak adına üretim kapasitesinde artış, yeni teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının artması başta olmak üzere ihracatın finansmanının önemi artırmıştır. Bu fon, ihracatın finansmanı konusunda değerli bir katkı olacaktır" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından geleneksel hale getirilen TİM Delegeler Buluşması, 1-3 Ekim tarihlerinde Antalya Belek'te gerçekleştirildi. Alanında uzman isimlerin katıldığı söyleşi ve panellerin düzenlendiği, yoğun katılımın olduğu buluşmada; farklı bölgelerdeki delegeler ile TİM Yönetim Kurulu Üyelerinin de aralarında bulunduğu 600'ü aşkın ihracatçı, TİM Başkanı İsmail Gülle'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Buluşmada; alanında önemli isimlerle iki gün boyunca ekonomi, 300 milyar dolarlık ihracat hedefi, teknoloji, küresel ticaret, dünyadaki gelişmeler, sağlık ve yaşam konuşuldu.

Gülle, TİM'in faaliyetleriyle ilgili delegelere sunum yaptı. Çekilen aile fotoğrafının ardından yaptığı konuşmada, TİM ailesinin birlikteliğinin önemini vurgulayan İsmail Gülle, delegelerin ihracata yaptığı önemli katkıya ve ihracatta yakalanan başarıya dikkat çekti.

"2000'li yıllar, bizler için şahlanış yılları oldu"

Türkiye'nin ekonomik yükselmesinin anahtarının ihracat olduğunu belirten Gülle, şöyle devam etti: İhracat, başlı başına bir takım oyunu. Bu kutsal formayı giydiğimiz, ilk kez ihracat yaptığımız gün artık sadece kendimiz için değil sektörümüz için, ülkemiz için, takımımız için koşmaya başladık. Yeri geldi zorluklarla karşılaştık, yeri geldi ödüllerle başarılarımızı paylaştık. Yeri geldi, taktik değiştirerek başka ülkeleri hedefledik. Elimizde bavulumuzla, ayak basmadık tek bir ülke dahi bırakmayarak sürekli koştuk. İşte işin özü formanın hakkını vermek. İhracat ailesi, tüm zorluklara rağmen bu formanın hakkını teslim etti. Başarılarımızın sonucunda, küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Bu aileye, bu inanca, bu gayrete zaten şampiyonluk yakışırdı. Birçoğumuzun ihracatla yeni tanıştığı 80'li yıllarda yıllık 3 milyar dolar ihracat yapılırken, bugün bu rakamı 2 günde gerçekleştirebiliyoruz. 90'lı yıllarda yıllık 15 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyken, bugün bu rakamı bir ayda rahatlıkla yapabilen bir ülkeyiz. "2000'li yıllar, bizler için şahlanış yılları oldu" diyebiliriz. 2020'de ise, adeta küresel ticaret durma noktasına geldi. Buna rağmen yıl sonu hedefimizi, 169,6 milyar dolar ihracat yaparak aşmayı başardık. Türkiye, bu zorlu süreçte, ihracatçılarının üstün gayretiyle istihdam kaybı yaşamadı, üretimi ve ihracatı aksatmadı; güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı.

"İhracatın beşte biri TİM delegesinden"

Tarihi ihracat rakamlarının beşte birinin TİM'in 439 delegesi tarafından gerçekleştirildiğini hatırlatan Gülle "Temmuz itibarıyla tarihimizde ilk defa 12 aylık dönemde 200 milyar dolar ihracatı aştık. Eylül ayında da son 12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı başardık. İhracat ailesi, son 13 ayın 11'inde aylık ihracat rekoru kırdı. Eylülde tarihimizde ilk defa aylık bazda 20 milyar dolar ihracatın üzerine çıktık. Bizler, bu zaferin mimarlarıyız. Büyümeye, kalkınmaya ve istihdama yaptığımız katkıdan gurur duyuyoruz. Bizler bu rakamlarla gösterdik ki; ihracata, ihracatçıya verilen destek karşılıksız kalmaz. Türkiye 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüyerek OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke oldu. Bu büyümeye ihracatın katkısı 10,8 puan oldu" ifadelerini kullandı.

İhracatı geliştirme fonu finansman konusuna çok değerli katkı verecek"

TİM Başkanı Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül'de katıldığı TİM 28. Olağan Genel Kurulu'nda ihracat ailesine verdiği müjdelerle ilgili de şunları söyledi: Cumhurbaşkanımız hitabında bizlere, ihracatımızdaki artışın getirdiği yeni ihtiyaçlara cevap verecek iki önemli müjde verdi. Birincisi, ihracatı geliştirme fonu. İhracatta yükselişi sürdürülebilir kılmak adına üretim kapasitesinde artış, yeni teknoloji ve Ar-ge yatırımlarının artması başta olmak üzere ihracatın finansmanının önemi artırmıştır. Bu fon, ihracatın finansmanı konusunda değerli bir katkı olacaktır. Yine reeskont kredileri tutarının 30 milyar dolara çıkarılarak finansal yeniden yapılandırılma süresinin 2 yıl daha uzatılması, ihracatçılarımızın finansmanla ilgili sorunlarının çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. Bir diğer müjde, yeni açılacak fuar merkezi... İhracatımızın geçtiği yeni lige yakışır bir fuar merkezi için yapılacak girişimlere TİM olarak tüm katkıyı vereceğiz. Pandemi döneminde hükümetimize ilettiğimiz 122 sorunun tamamı hızla çözüme kavuşturuldu. Zorlu bir süreçten geçen ihracat ailesi için bu destek oldukça önemliydi.

"İhracatımızı geleceğe hazırlıyoruz"

TİM ve ihracatçı birlikleri olarak bir yandan ihracatın bugünkü sorunlarıyla ilgili çözüm arayışlarını sürdürdüklerini, diğer yandan da ihracatı geleceğe hazırladıklarını kaydeden Gülle "Pandemi döneminde küresel tedarikte ciddi kırılmalar oldu. Konteyner krizi, navlun maliyetlerinin artması gibi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Lojistik imkanların daha etkin kullanılmasını sağlayarak lojistik firmalarıyla ihracatçılarımız arasında köprü vazifesi görecek olan

Türkiye Lojistik Portalı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Meclisimizin 'Daha Güçlü İhracat, Daha Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde milli ihracatın geleceğinin şekillendirileceği ve düzenli olarak tertip edilmesini planladığımız Tür-kiye İhracat Şürası hazırlıklarımız devam ediyor. İhracat Şürası'nda ihracatımızı yalnızca rakamlarla değil felsefi ve stratejik açılardan da ele alacağız" şeklinde konuştu.

"TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirdik"

İklim değişikliğine de değinen İsmail Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: Bizi mesleki olarak ilgilendiren yönüyle, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı, ticareti dönüştürecek bir içeriğe sahip. ABD'de ve başka ülkelerde de benzer uygulamalar kapıda. Bu sebeple üretim ve ihracat yapımızı reforme etmemiz şart. Bu ihtiyaca binaen TİM olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu kapsamda "Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek" mottosuyla TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nı hayata geçirdik. Eylem Planımızdaki ilk hedef olan Bilim Komitemizi kurduk. Cumhurbaşkanımızın desteği, Ticaret Bakanlığımız koordinasyonu ve ilgili kurumların katkılarıyla hayata geçirilen "Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na gerekli tüm katkıları sağlayacağız. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla aşama aşama tüm süreci yakından takip edeceğiz. Bu dönüşüm sürecini istişareyle, ortak akılla, iş birliğiyle, bilimle, azim ve inançla ülkemizin menfaatlerine en uygun şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum.

"Made in Türkiye markasını ihracatçılar yükseltecek"

TİM olarak ihracatın katma değerini artırmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirdik. Bu amaç doğrultusunda, TİM Marka Konseyi'ni hayata geçirdik. Çünkü "Made in Türkiye" markasını yükseltecek olanların ancak ve ancak ihracatçılar olduğuna inanıyoruz. Meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak, ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla TİM e-İhracat Konseyi'nin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye'de ihracata katılımı artırmaya da özel bir önem veriyoruz. Görevi devraldığımızdan beri ihracatın tabana yayılmasını kendimize vazife edindik. Bu kapsamda "TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları"nı aralıksız şekilde sürdürdük. Seferberliğimizin sonuçlarını ihracatçı firma sayılarımızda net bir şekilde görmekteyiz. 2020'nin her ayında ortalama bin 500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama daha da yükselerek aylık 1.700 seviyelerine çıkmış durumda. 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye'ye' ulaşana dek durmak yok." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri