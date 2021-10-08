Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'den ekim ayı bakım kampanyası

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek avantajlı fiyatlarla ekim ayı periyodik bakım kampanyasını duyurdu.

Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, ekim ayı ile birlikte havaların serinlemeye başlaması ve şehir içi kullanımların artması ile birlikte araç sahipleri de gerekli hazırlıklara başladı.

Söz konusu hazırlıkların en başında periyodik bakımın geldiğine dikkat çeken Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler, çok özel bir periyodik bakım kampanyası hazırladı. Kampanya kapsamında, ay boyunca yetkili servislerden periyodik bakım yaptıran herkese araç dezenfeksiyonu ve 1 yıl ücretsiz yol yardımı sunuluyor. Groupe PSA Türkiye bünyesindeki Peugeot, Citroen ve Opel marka araçlar için geçerli olacak kampanya, ekim ayına özel indirimli periyodik bakım fiyatlarıyla birlikte sürücüleri bekliyor.

Groupe PSA Türkiye Parça ve Servisler'in sağladığı avantajlı ekim fırsatları kapsamında Peugeot, Citroen ve Opel kullanıcıları farklı model ve yaş aralığındaki araçlar için avantajlı fiyatlarla yetkili servislerde periyodik araç bakımlarını gerçekleştirebiliyor.