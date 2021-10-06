Google, internetin yaygınlaşması için Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak - Haberler Ekonomi
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Google, internetin yaygınlaşması için Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Ekonomi
Google, internetin yaygınlaşması için Afrika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Google, hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanması ve dijital dönüşümü desteklemek için 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Google, hızlı ve ucuz internet erişiminin sağlanması ve dijital dönüşümü desteklemek için 5 yıl içerisinde Afrika'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Google Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai, düzenlenen "Afrika için Google" başlıklı çevrim içi toplantıda, şirketin kıtadaki start-up'ların desteklenmesine öncelik vereceğini ve internet ağının genişlemesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Afrika'nın internete bilgisayardan ziyade telefonla erişim sağlamada ve mobil para transferi gibi başlıklarda dünyada ilkler arasında olduğuna dikkati çeken Pichai, 5 yıl içerisinde kıtada 300 milyon kişinin daha çevrim içi olacağını söyledi.

Kıtada şimdiye dek yaptıkları yatırımları ve çalışmaları da anlatan Pichai, internet erişiminin hızlanması, şirketlerin dijital dönüşümü ve start-up'ların desteklenmesi için 5 yıl içerisinde 1 milyar dolar yatırım planladıklarını kaydetti.

Öte yandan, Google Afrika Direktörü Nitin Gajria, toplantıda, Avrupa ve Afrika arasına kurulan yeni internet kablo hattının fiyatların yüzde 21 düşmesine, internet hızının katbekat artmasına yol açacağını belirtti.

AA / Tufan Aktaş - Ekonomi Haberleri
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