Goodyear, premium lastik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Goodyear, premium lastik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
Goodyear, premium lastik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı

Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, "Toplam pazarda ve premium lastik pazarında rakiplerimizden hızlı büyüdük. Premium lastik pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırdık.

Goodyear Tüketici Lastikleri Direktörü Ertan San, "Toplam pazarda ve premium lastik pazarında rakiplerimizden hızlı büyüdük. Premium lastik pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Goodyear'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen San, Goodyear olarak 2021'e oldukça hızlı başladıklarını ve hızlı devam ettiklerini belirterek, ilk 6 ayda pazarın üzerinde büyüme sağlayarak pazardaki konumlarını sağlamlaştırdıklarını vurguladı.

Goodyear'ın tüm stratejilerinin odağında tüketicilerin yer aldığını aktaran San, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eagle Sport 4 Seasons kış aylarını daha ılıman şartlarda geçiren ancak hava sıcaklığı zaman zaman 7 derece altına düşen bölgeler için geliştirildi. Deseni ve tasarımı itibarıyla 4 mevsim lastik ürün anlayışına yeni bir dokunuş yaptık, ürün gamımızı hem geliştirdik hem de 4 mevsim lastiğine çekingen bakan birçok kullanıcı ve bayi için yeni bir alternatif oluşturduk. Bu ürünümüzün 4 mevsim lastikleri segmentinde pazar payı kazanmamızda büyük katkısı oldu.

Bir diğer ürünümüz ise EfficientGrip Cargo 2. Bu ürünle kopma yolunma dayanımını yüzde 40'a yakın artırarak, yepyeni bir ürün ortaya çıkardık. Yine bu ürünümüzün segmentinde sektörde ilk kez lastik sigortası uygulamasını başlattık. Bu da pazardaki hızlı ivmemize katkıda bulundu. Toplam pazarda ve premium lastik pazarında rakiplerimizden hızlı büyüdük. Premium lastik pazarındaki konumumuzu sağlamlaştırdık."

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Ekrem İmamoğlu Meral Akşener Ali Babacan
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Mustafa Varank Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Goodyear, premium lastik pazarındaki konumunu sağlamlaştırdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 15:27:31. #1.13#