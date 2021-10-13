Göksel Marangoz'un Edenred'deki sorumluluk alanı genişledi

Edenred Kuzey Avrupa Bölgesi Altyapı ve Operasyonlarından Sorumlu Lider pozisyonu için Edenred Türkiye'den tercih edilen Göksel Marangoz, yeni görev yeri İngiltere'de bir terfi daha alarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Altyapı ve BT Operasyonları Direktörlüğü görevine getirildi.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, şirketin global bölge yapılanmasında üst düzey bir atama daha gerçekleşti.

Edenred Kuzey Avrupa Bölgesi Altyapı ve Operasyonlarından Sorumlu Lider pozisyonu için Edenred Türkiye'den tercih edilen Göksel Marangoz, yeni görev yeri İngiltere'de bir terfi daha alarak EMEA Altyapı ve BT Operasyonları Direktörlüğü görevine getirildi.

Bilişim sistemleri sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi bulunan, 2019 yılından bu yana ise Edenred çatısı altında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla adını duyuran Göksel Marangoz, yeni göreviyle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin de tüm teknoloji yönetiminden sorumlu olacak.

Marangoz, yeni görev tanımı kapsamında var olan sorumluluklarına ek olarak Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin de tüm teknoloji süreçlerini yönetecek. 22 ülkenin teknoloji altyapı ve operasyonları ile henüz organizasyonel birleşme aşamasında olan 3 adet Filo Yönetimi ve Mobilite şirketinin entegrasyon süreçlerinden sorumlu olacak.

Göksel Marangoz hakkında

İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ise yüksek lisans eğitimini tamamlayan Göksel Marangoz, profesyonel çalışma hayatına 1999 yılında HP'de Sistem Destek Mühendisi olarak başladı. 2005 yılında IT Uzmanı olarak IBM Türkiye'ye transfer olan Marangoz, bir süre sonra burada IT Güvenlik Koordinatörlüğü'ne yükseldi.

Başta Finansbank olmak üzere IKEA ve Danone gibi IBM'in birçok büyük müşterisine teknoloji desteği sağladı. 2007-2011 yılları arasında Koç Holding bünyesinde Network ve Güvenlik Ekip Lideri görevi ile holdingin genel merkezinde tüm IT süreçlerinden sorumlu oldu. Koç Gurubunda sayısız projeye imza atarak hem holding hem de grup şirketlerinin merkezi yönetim süreçlerinde, merkezi satın alma ve grup projelerinde çalıştı.

2011 yılında Turkcell'de IT uygulamaları operasyonlarından sorumlu ekibin başına geçen Marangoz, Turkcell'in en yüksek gelir getiren katma değerli hizmetleri olan SMS, MMS, WAP, Toplu Mail, OTP gibi kritik servislerini yönetti. 2014 yılında ise yeniden Koç Holding'e dönerek Opet'te CIO olarak çalışmaya başladı. Opet'te çalıştığı 5 yıl boyunca şirketin IT organizasyonunu yeniden yapılandırdı ve SAP dönüşümü, Mobil Ödeme, Araç Tanıma gibi projeleri başarı ile yürüterek birçok alanda ödülün de sahibi oldu. A

yrıca grup seviyesinde başlayan Dijital Dönüşüm, Kurum İçi İnovasyon gibi önemli stratejik projelerde çalıştı. Ardından IT'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Teknosa'da çalışmaya başlayan Marangoz, 2019 tarihine kadar şirkette CIO ve CDO (Chief Digital Officer) olarak görev aldı. Bir yıl gibi kısa bir sürede hayata geçirdiği dijital projelerle IDC Türkiye Perakende Zirvesi Ödülleri'nde En iyi Çok Yönlü Deneyim İnovasyon Ödülü ile En iyi Müşteri Deneyimi Projesi Ödülü'ne layık görüldü.

2019 yılından bu yana Edenred Türkiye'de CIO olarak görev yapan Göksel Marangoz, IT operasyonları başta olmak üzere Edenred Türkiye'nin tüm dijital ve teknolojik operasyonlarını başarıyla yönetti. İki yıllık süre zarfında oldukça önemli projelere imza atan Marangoz, özellikle IT organizasyonunun yeniden yapılandırılması, altyapı ve veri merkezilerinin birleştirilmesi, Felaket Kurtarma Merkezi'nin hayata geçirilmesi ve test edilmesi başta olmak üzere, NFC (Near Field Communication), QR Kod, Dijital Kart, ChatBot, Workday, Salesforce gibi projelerde aktif görev aldı. Çalışmalarıyla IDC Türkiye'den iki farklı ödülü Edenred Türkiye'ye kazandıran Göksel Marangoz, son olarak Edenred Kuzey Avrupa Bölgesi için İsveç, Finlandiya, Belçika, Almanya ve Avusturya ülkelerinin teknoloji yönetiminden sorumlu olarak başarılı çalışmalarını sürdürüyordu.???????