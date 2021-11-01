MADEN, ELAZIĞ (İHA) - - GMİS Genel Başkanı Yeşil, "'1,5 milyar ton kömür yer altında çıkarılmayı bekliyor"

ZONGULDAK - Genel Maden İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Yeşil, yeraltında kömür zenginliği olduğunu ifade ederek TTK'ya İşçi alınmasını istedi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, yurt dışından yıllık 39 milyon ton kömür ithal edildiğine vurgu yaptı. Yeşil, yurt dışından ithal edilen kömürün tonunun 260 doları geçtiğini hatırlatarak maden havzasındaki 1,5 milyar ton rezervindeki kömürün çıkartılmayı beklediğini anlattı. Yeşil, "Yeraltındaki zenginliğimizi yer üstünü katmamız gerek. Yıllık 39 milyon ton yurt dışından kömür getiriyoruz. Kömür memleketinden yurt dışından gelen kömürü soluyoruz. Çok bedeller ödedik Zonguldak olarak. Kömürün dibindeyiz ama santraller yurt dışından gelen kömürü kullanıyor. Ama şu dönemde yurt dışındaki kömürün ton fiyatı 260 dolarları geçti. Arkadaşlarımız tedarik konusunda sıkıntı yaşıyor. Biz diyoruz ki bu kömürü çıkaralım kuruma işçi alalım, kendi ekonomimizi kendi enerjimizle çevirelim diyoruz. Tabi ki takip ediyoruz yurt dışından bir çok firma kömür tedarik sıkıntısı çekiyor. Ülkeler özellikle Çin madencilik sektöründe yardımcı maddeler bizim araç ve gereçlerimizi durdurdu. İngiltere biliyorsunuz 2,5 milyon ton kok kömürü fabrikası açıp kök kömürünü enerjiye katmak istiyor. Paris İklim anlaşmasının başını çeken ülkelerden bir tanesi olmasına rağmen şuan enerji sıkıntısı yaşayanda maden açmaya başladılar. Bu bağlamda bizim bu bölgede 1,5 milyar ton kömür yerin altında bekliyor. Biz ne yazık ki gerekli tedariki sağlayamıyoruz. Çünkü işçi açığımız fazla. Norm kadronun çok altında çalışıyoruz. Bu daha günden güne büyümeye başladı sıkıntı. Bizler sizlerin aracılığıyla söylüyoruz biz gerekli görüşmeler de yapıyoruz inşallah önümüzde ki günlerde daha güzel şeyler olur" dedi.