Global tekstil endüstrisinin geleceğini sürdürülebilirlik belirleyecek

İSTANBUL (AA) - Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe, "Tekstil ve hazır giyim endüstrisinde sürdürülebilirlik beklentileri açısından henüz buz dağının sadece ucunu gördüğümüze inanıyorum. Müşteriler, ortaklar, sivil toplum ve hükümetlerden gelen baskı artıyor. Tedarik zincirlerini ve iş modellerini buna göre uyarlamayı başaran şirketler gelişmek için çok daha fazla şansa sahip olacak." dedi.

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ateşeliği'nin "Nordic Talks" serisi, tekstil sektörünün en büyük karbon ve su ayak izine sahip endüstrilerden biri olması sebebiyle sürdürülebilir tekstil, döngüsel ekonomi ve çevreye duyarlı tasarım webinarıyla devam etti.

"Gelecek İçin Döngüsel, Yaratıcı ve Sürdürülebilir Tekstil" başlıklı etkinlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında teknoloji, inovasyon ve sorumlu üretimin tekstil endüstrisindeki etkileri tartışıldı.

Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Thierry Hoppe'nin ev sahipliği yaptığı webinarın konuşmacıları Ecco Shoes Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda, Fibertex Nonwovens Türkiye Genel Müdürü Kemal Say ve Aquaporin Endüstriyel Su Satış Direktörü Soren Robenhagen oldu. Etkinliğin moderatörlüğünü ise BluProjects kurucusu Sinem Çelik üstlendi.

Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosu Hoppe, tekstil ve hazır giyim endüstrisinde sürdürülebilirlik beklentileri açısından henüz buz dağının sadece ucunun görüldüğüne inandığını belirterek, "Müşteriler, ortaklar, sivil toplum ve hükümetlerden gelen baskı artıyor. Tedarik zincirlerini ve iş modellerini buna göre uyarlamayı başaran şirketler gelişmek için çok daha fazla şansa sahip olacak. Danimarkalı moda ve tekstil şirketleri arasında yakın zamanda yapılan bir anket, salgın sonrası dönemde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin başarı için kilit parametreler olacağına inandıklarını gösterdi. Bu konuda en büyük itici güç ise müşteri taleplerinin değişeceğini öngören işletme sahipleri, çalışanlar ve perakende sektörü." ifadelerini kullandı.

Fibertex Nonwovens Türkiye Genel Müdürü Kemal Say da dünyanın kaynaklarının sınırsız olarak kullanıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Son 100 yılda bu tüketim o kadar arttı ki gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldik. Şimdi iki seçeneğimiz var; ya durup mevcut sistemimizi güncelleyeceğiz ya da aynı şekilde devam edip kaçınılmaz kıyametle karşı karşıya kalacağız. AB kaynaklı düzenlemelerle birlikte sürdürülebilir kalkınma kavramı ve hedefleri bu noktada elimizdeki en önemli kaynak. Bu doğrultuda Fibertex Nonwovens olarak sorumlu ve bilinçli üretimi benimseyerek tekstil sektörünün ve özellikle nonwoven (dokuma olmayan) sektörünün lider firmalarından biri olarak yolumuza devam ediyoruz."

Ecco Shoes Türkiye Genel Müdürü Deniz Erda ise "Hem tabaklama hem ayakkabı yapımını kapsayan Ecco, derinin tabaklanmasında kullanılan su miktarını büyük ölçüde azaltan DriTan teknolojisi ile daha sürdürülebilir bir süreç için adım attı. 25 milyon litre su... DriTan ile Ecco tabakhanelerinde her yıl bu kadar su tasarrufu sağlanacak." dedi.

Aquaporin Endüstriyel Su Satış Direktörü Soren Robenhagen ise yeşil üretim modelleri geliştirmek, küresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak için yenilikçi su arıtma çözümleriyle tekstil endüstrisini, atık suları temizlemesi ve yeniden kullanması için desteklediklerini bildirdi.

Tek bir tişört üretmek için 2 bin 700 litre su kullanılıyor

Verilen bilgiye göre, moda endüstrisi, dünya çapında yılda 80 milyar ila 150 milyar arasında giysi üretiyor ve satıyor. Ortalama olarak bir kıyafet sadece 7 kez giyildikten sonra elden çıkarılıyor, ömrü ise yaklaşık 3 yıl oluyor. Üretilen tüm giysilerin yüzde 84'ü birkaç yıl içinde yakma fırınları veya çöp depolama alanlarına atılıyor. Tekstillerin doğada yok olması ise 200 yıldan fazla zaman alıyor.

En büyük su tüketici ve kirleticilerinden biri olan tekstil endüstrisi, su kirliliğinin yüzde 20'sinin kaynağı durumunda bulunuyor. Her yıl 190 bin ton tekstil mikro plastik, sentetik tekstillerin yıkanmasıyla da yaklaşık 0,5 milyon ton mikro elyaf okyanuslara karışıyor. Moda endüstrisi yılda yaklaşık 93 milyar metreküp su harcıyor, tek bir tişört üretmek için 2 bin 700 litre su kullanılıyor.

Bu arada, "Nordic Talks", Nordic Bakanlar Kurulu'nun 2019 yılında dünyanın en sürdürülebilir bölgesi olma hedefiyle hayata geçirildi. Bu kapsamda dünyanın dört bir yanında etkinlikler düzenleniyor.