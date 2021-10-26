GittiGidiyor'un "Keşfedecek Çok Şey Var" podcast serisinin 11. bölümü yayınlandı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, şirket, podcast serisiyle dinleyicilere farklı ve ilgi çekici konularda sohbetler sunmaya devam ediyor.

"Kariyer Yolculuğuna Yön Veren Adımlar" konusunun konuşulduğu son bölümde, liderlik kavramı ele alınarak iş hayatında koçluktan bahsedildi.

Liderlik, gelişim ve ilişki sistemleri koçu Gülsün Zeytinoğlu konukluğunda ve Burak Tatari moderatörlüğünde gerçekleşen podcast yayınında, kariyer alanında liderlik, değişim ve dönüşüm yönetimi, stratejik ilişkilerin nasıl kurulması gerektiği ve insanların kendi potansiyellerini doğru kullanabilmesiyle ilgili konulara değinildi.

Liderlik kavramının nasıl bir dönüşüme uğradığını da anlatan Zeytinoğlu, iş ve özel hayat arasında denge kurabilmek konusundaki önerilerini paylaştı.

Haberi Kaydet