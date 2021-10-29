GittiGidiyor'da "tasarruflu ürün" aramaları 3 yılda ikiye katlandı

GittiGidiyor'da tasarruflu ürün aramaları son 3 yılda iki kat arttı.

GittiGidiyor'un açıklamasına göre, küresel ısınma, nüfus artışı gibi etkenlerin olumsuz sonuçları günlük hayatta her geçen gün daha fazla hissedilir hale geldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, 2050'ye kadar gelişmekte olan her 5 ülkeden birinin su sıkıntısı çekeceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü dış ortam hava kirliliğinin dünyada her yıl 4,2 milyon insanın erken ölümüne neden olduğunu bildirdi.

WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), plastik atık konusunda adım atılmaması sonucu 2030'a kadar 104 milyon ton plastiğin daha ekosisteme karışacağını açıkladı.

Tüm bu veriler doğrultusunda tüketiciler son zamanlarda sürdürülebilir dünya için daha doğa dostu, tasarruflu ürünlere yöneliyor.

Bu kapsamda, son 3 yılda GittiGidiyor'da arama çubuğu üzerinden gerçekleştirilen "tasarruflu" kelimesi aramalarında yaklaşık 2 kat, tasarruflu ve doğa dostu ürünlerin satışlarında ise yüzde 40 artış yaşandı.

Söz konusu sürede ürün aramaları tasarruflu ampulde 63, tasarruflu duş başlığında 33, tasarruflu ısıtıcıda 25, su tasarruflu musluk başlığında ise 9,5 kat arttı. Organik deterjan aramalarında 4 kata varan artış yaşanırken, atık kovaları aramaları yaklaşık 30 kat yükseliş gösterdi. Güneş panelinde ise 239 kata varan artış görüldü.

GittiGidiyor'un su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu ve temiz hava başlıkları altında hem üretim hem de tüketim açısından farkındalığı artırmak amacıyla 2021 Şubat'ta faaliyete aldığı Gitmesine İzin Verme sayfasında yer alan tasarruflu ürün satışlarında da artış yaşandı.

"Sorumlu üretim ve tüketimi desteklemeliyiz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, sürdürülebilirliğin hem kurumların hem de toplumun en önemli gündem maddesi olmasının hayati önem taşıdığını ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklediklerini bildirdi.

Doğal kaynakların hızla tükendiğini, toplumların her kesimini yakından ilgilendiren bu konuda çalışmaların artması gerektiğini kaydeden Kantarcı, "Biz de sorumlu marka bilinciyle Gitmesine İzin Verme projesini hayata geçirdik. Bu projemizle su ve enerji tüketimi, geri dönüşüm ve hava kirliliği konusunda farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca kullanıcılarımızı doğa dostu ürünleri tercih etmeye, satıcılarımızı ise üretim ve tedarikte doğa dostu ürünlere yönelmeye teşvik ediyoruz. Bu veriler de attığımız bu adımın tüketiciye ulaştığını gösteriyor. Doğaya saygılı ürünlere talebin artması, tüketicilerin bu konuda daha da duyarlı hale geldiğini de ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Kantarcı, 2020'de Yeşil Ofis Sertifikası, bu yılın başında da I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası aldıklarını anımsatarak, yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçtiklerini, bu alandaki çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini anlattı.

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