Girişimcilik ekosistemi 3-4 Kasım'da Konya'da buluşacak

KONYA (AA) - Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından 3-4 Kasım'da Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi ile 8. GİV Girişimcilik Ödülleri töreni, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosistemine değer katmak, girişimcileri bilgilendirmek, fikir ve projeleri ulusal ve uluslararası yatırımcılarla bir araya getirerek projelerin ticarileşmelerine katkıda bulunmak amacıyla 8 oturumdan oluşan etkinlikte, 30'u aşkın konuşmacı ile girişimin sektörel bakışı ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİV Başkanı Mehmet Koç, şunları kaydetti:

"Etkinliğimizde savunma sanayinden elektroniğe, makine endüstrisinden bilgisayar endüstrisine, yazılım firmalarından lojistik firmalarına kadar çok sayıda girişimciyle iletişimi olan firmaları seçmeye özen gösterdik. Yüzlerce proje arasından 100 tanesini öne çıkaracak ve heyet tarafından seçilen 11 tanesini ödüllendireceğiz. Girişimcilere verdiğimiz Proje-Fikir Ödülleri'nin yanı sıra Türkiye'de girişimciliğe en çok destek veren 'Basın/Yayın/Medya Ödülü'müz, kamu kesiminde olup girişimcilik ekosistemine katkı sunan bir bürokrata verilen 'Kamu Yöneticisi Ödülü'müz de olacak. Bu ödüllerimiz dışında, GİV Özel Ödülü, Kurumsal Girişimcilik Ödülü, Yeni Girişimcilik Ödülü, Üniversite Girişimcilik Kulüp Ödülü, Akademisyen Ödülü, E-ticaret Girişim Ödülü olmak üzere toplam 9 kategoride sahiplerini bulacak. Proje-Fikir Ödülleri kategorisinde ise ilk 3'e giren proje ve fikir sahiplerini, 50 bin lira, 30 bin lira ve 20 bin lira para ödülleri ile projesini hayata geçirmesi için destekleyeceğiz."

Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olarak yer alacağı etkinlik, Ziraat Bankası ana sponsorluğunda yapılacak.

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